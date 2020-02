Junger Mann war vermisst worden : 26-Jähriger aus Bislich wohlbehalten zurück

Wesel Eine große Suchaktion hat am Freitag den Ort Bislich beschäftigt. Ein 26-Jähriger war vermisst worden.

Die Suche nach einem vermissten Bislicher hat ein Ende. Am Nachmittag meldete sich der Mann wieder zuhause. Das bestätige die Kreispolizei auf Anfrage am Abend, nachdem die Polizei am Morgen noch eine Suchmeldung veröffentlicht hatte. Seine Angehörigen hatte den jungen Mann am Donnerstag, 13. Februar, gegen 20 Uhr zum letzten Mal an seiner Wohnanschrift in Bislich gesehen. Am Freitagmorgen um 7 Uhr war aufgefallen, dass der Bislicher nicht mehr daheim ist. Danach verständigte die Mutter die Polizei.