Trotz angespannter Haushaltslage : CDU trägt zwei neue Stellen in Xantens Verwaltung mit

Xanten Trotz angespannter Haushaltslage will die Stadt zwei Fachkräfte einstellen. Die CDU unterstützt das, auch wenn die Stellenzahl für kurze Zeit steigt.

Im Rathaus von Xanten sollen sich bald neue Mitarbeiter um die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen kümmern. Die Stadt will dafür zwei Fachkräfte einstellen. Das kündigte Bürgermeister Thomas Görtz im Gespräch mit Journalisten an. Die CDU-Fraktion trägt die beiden Einstellungen trotz der angespannten Haushaltslage mit, wie Fraktionschef Pankraz Gasseling und Stellvertreter Dirk Görtzen sagten. „Die Digitalisierung ist ein wichtiges Thema, wir unterstützen das“, sagte Gasseling. Zwar werde dadurch die Anzahl der Stellen in der Verwaltung für kurze Zeit auf über 100 steigen, aber im Laufe des Jahres auch wieder unter diesen Wert sinken, weil zwei Mitarbeiter aus Altersgründen ausschieden. „Dadurch kommen wir wieder unter 100“, sagte Görtzen. Der Rat hatte auf Initiative der CDU-Fraktion im vergangenen Jahr beschlossen, dass die Anzahl der Stellen in der Stadtverwaltung grundsätzlich auf 100 begrenzt wird, um die Personalkosten zu begrenzen. Da nicht alle eine Vollzeitstelle haben, gibt es mehr Mitarbeiter als Stellen.