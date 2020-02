Höhere Zuverdienstgrenze : Xantens Mittelstandsunion erreicht Etappenziel in Minijob-Debatte

Xanten Die Xantener Mittelstandsunion fordert eine höhere Zuverdienstgrenze für Minijobber. Das Thema wird mittlerweile auf Bundesebene behandelt. „Das ist ein Mega-Erfolg“, sagt Xantens MIT-Vorsitzender Paeßens.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Xanten setzt sich seit langem dafür ein, dass Minijobber im Monat 600 statt 450 Euro verdienen und ihre Arbeitszeit flexibler einteilen dürfen. Diesem Ziel ist der Stadtverband einen wichtigen Schritt nähergekommen: Nachdem sich der Kreisverband schon hinter diese Forderung gestellt hatte, hat sich auch der Bundesmittelstandstag dafür ausgesprochen. Dadurch müsse sich die CDU auf Bundesebene mit diesem Thema beschäftigen, sagt Sven Paeßens, MIT-Vorsitzender in Xanten. „Das ist ein Mega-Erfolg.“ Laut Medienberichten machen sich bereits Unionspolitiker für höhere Verdienstgrenzen und flexiblere Arbeitszeiten bei Minijobs stark.

Die MIT ist eine Unterorganisation der CDU. Der Xantener Stadtverband hatte im April seinen Minijobber-Antrag auf den Weg gebracht. In einer von Tourismus geprägten Region arbeiteten viele Menschen für 450 Euro, zum Beispiel in der Gastronomie, sagt Paeßens. Seit 2013 sei die Minijobgrenze nicht angehoben worden, aber der Mindestlohn gestiegen, sodass Minijobber heute mit weniger Stunden schon die 450-Euro-Grenze erreichten. Die Arbeitgeber könnten sie also weniger einsetzen. Künftig soll die Zuverdienstgrenzen regelmäßig an die Preis- und Lohnentwicklung angepasst werden, fordert die MIT. Auch andere Stadtverbände hatten sich dafür eingesetzt, sagt Paeßens. Im Beschluss seien Formulierungen der Xantener übernommen worden.