Leichtathletik-U20-DM : „Franzi“ Schuster möchte zum ersten DM-Hallen-Titel sprinten

Xanten Die 17-jährige Mehrkämpferin des TuS Xanten kann sich bei den U20-Titelkämpfen in Neubrandenburg ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk machen.

Die Schwerpunkte im Abschlusstraining vor der Abfahrt zur Deutschen Meisterschaft durfte „Franzi“ selber setzen. „Das ist eine Lust-Einheit. Sie bestimmt, was noch gemacht werden soll“, sagte Trainer Werner Speckert, der seiner Vorzeigeathletin vor Ort in Neubrandenburg im Jahnsportforum die Daumen drücken wird. Franziska Schuster hat sich in drei Disziplinen für die DM der U20-Jugend qualifiziert.

Im Mittelpunkt stehen die Rennen über die 60m-Hürden. Auf den Start im 60m-Sprint verzichtet die Xantenerin. Speckert: „Beide Disziplinen finden am Samstag statt. Das ist zu viel bei einem Vor-, Zwischen und Endlauf.“ Offen lässt die TuS-Mehrkämpferin, ob sie am Sonntag über 200 Meter antritt. „Franzi macht ihre Entscheidung abhängig von den Leistungen am ersten Tag“, weiß der Coach. „Die 200 Meter sind in der Halle ohnehin nicht so ihr Ding.“