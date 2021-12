Bau einer Regenrückhaltemulde : Starkregen-Vorsorge für die Beek geplant

Xanten Der DBX plant den Bau einer Regenrückhaltemulde am Alten-Rhein-Weg, wenn Xanten dafür Fördermittel bekommt. Dadurch würde das Risiko einer Überflutung von Grundstücken nach einem Starkregenereignis sinken.

Die Stadt Xanten plant im neuen Jahr den Bau einer Regenrückhaltemulde in der Beek. Damit soll im Wohngebiet am Alter-Rhein-Weg das Risiko einer Überflutung von Grundstücken nach einem Starkregenereignis gesenkt werden. Verwaltung und Politik einigten sich im Verwaltungsrat des städtischen Dienstleistungsbetriebs (DBX) auf eine Ausbauvariante. Die Umsetzung der Pläne hängt aber davon ab, ob Xanten dafür Fördermittel bekommt; dann könnte die Maßnahme darüber komplett finanziert werden. Die Verwaltung rechnet im Februar mit einer Entscheidung.

Die Regenrückhaltemulde soll auf dem Gelände des Spielplatzes am Alter-Rhein-Weg errichtet werden. Bei einem Unwetter 2016 hätten in der Umgebung mehrere Grundstücke unter Wasser gestanden, berichtete der DBX. Untersuchungen für eine Starkregen-Gefahrenkarte hätten ergeben, dass solche Überflutungen auch in Zukunft drohten. Durch eine Regenrückhaltemulde werde die Gefahr deutlich reduziert.