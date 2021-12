Klimawandel in der Region : Experten rechnen mit mehr Tagesbrüchen, Starkregen und Hochwasser

Rettungskräfte nach Starkregen in Leichlingen am 15.7. 2021. Foto: RP/Uwe Miserius

Düsseldorf Der Klimawandel erhöht die Gefahr plötzlich auftretender Schlaglöcher und Krater in Bergbaugebieten. Und: Nach Auffassung der allermeisten Wissenschaftler werden Starkregenereignisse infolge des Klimawandels auch in unseren Regionen künftig zunehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga Chefkorrespondentin für Landespolitik

„Wir werden – bedingt durch die Hochwasserkatastrophe im Juli – in diesem Jahr mehr Tagesbrüche sehen“, sagte Andreas Welz, Abteilungsleiter für Bergbau und Energie bei der Bezirksregierung Arnsberg, im Landtag. Bei Starkregen bahne sich das Wasser seinen Weg etwa durch stillgelegte Schächte, die Erde könne in Bewegung geraten. Zwar gebe es über 100 Kartografien, die das Bergbaugeschehen der Region abbildeten. Das gesamte Material im Hinblick auf gefährdete Gebiete auszuwerten, sei aber eine Generationenaufgabe, so Welz.

Nach Auffassung der allermeisten Wissenschaftler werden Starkregenereignisse infolge des Klimawandels auch in unseren Regionen künftig zunehmen. Die Flutkatastrophe im Juli hatte der Katastrophenschutz zuvor noch als Hochwasser eingestuft, das einmal in 1000 Jahren oder mancherorts sogar nur einmal in 10.000 Jahren auftritt.

Neben dem Untertagebau können die Folgen auch Kiesgruben oder den Tontagebau treffen, so geschehen etwa im Kreis Euskirchen und im Rhein-Sieg-Kreis. In Erftstadt-Blessem hatte eine Kiesgrube gewaltige Erdmassen in Bewegung gesetzt, die wiederum Häuser und Gebäude mit sich gerissen und einen Krater mit einer scharfen Abbruchkante hinterlassen hatten. Wie aus einem Bericht von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) auf Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht, ist der Tagebau Blessem indes der einzige unter Bergaufsicht stehende, der in einem Überschwemmungsgebiet liegt.

Am Freitag hatten sich die Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe vor Ort in Erftstadt ein Bild von der aktuellen Lage verschafft. Auch in Erftstadt stieg das Wasser höher, als es die Verantwortlichen zuvor in einem Extrem-Szenario angenommen hatten. Am Ende lag die Marke 1,20 Meter über dem Pegel, der bisher für ein Hochwasser angenommen wird, das nur einmal in 1000 Jahren auftritt. „Wir müssen die Bevölkerung darauf einstimmen, dass Katastrophenereignisse, die wir bisher nur von anderswo kannten, künftig auch hier stattfinden können“, sagte der Erste Beigeordnete von Erftstadt, Jörg Breetzmann. Es wäre dort zu einem weiteren Desaster gekommen, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig eine Kerosin- und eine direkt danebenliegende Gasleitung freigespült hätte.