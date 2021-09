Xantens Vorbereitung auf Starkregenereignisse : Mulde soll Häuser vor einer Flut schützen

Am Alten-Rhein-Weg soll eine Regenrückhaltemulde gebaut werden, damit sich das Wasser bei einem Unwetter dort sammelt und nicht in die Häuser läuft. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Bei einem Unwetter im Jahr 2016 wurden in der Beek in Xanten mehrere Gebäude überschwemmt. Um so etwas künftig zu vermeiden, legt der städtische Dienstleistungsbetrieb einen Vorschlag vor. Aber auch die Anwohner werden etwas tun müssen.