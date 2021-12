Hoffnungszeichen in Alpen, Sonsbeck und Xanten : Landwirte danken für Zuspruch bei der Lichterfahrt

Xanten/Alpen/Sonsbeck Auch knapp eine Woche nach der Lichterfahrt „Ein Funken Hoffnung“ der Landwirte in der Region teilen zahlreiche Menschen in den Sozialen Medien die Bilder und Videos der Aktion. Die Organisatoren sind überwältigt.

Noch immer funkeln sie einem auf zahlreichen Bildern bei Facebook oder Instagram entgegen, zieren viele Beiträge der Menschen aus Xanten, Sonsbeck und Alpen. Auch knapp eine Woche nach der Kostenpflichtiger Inhalt Lichterfahrt „Ein Funken Hoffnung“ der Landwirte in der Region werden in den Sozialen Medien Fotos und Videos der mit Lichterketten, leuchtenden Christbäumen und Sternen geschmückten Trecker geteilt, die am vergangenen Samstag im Konvoi unterwegs waren, um den Menschen am Wegesrand Freude zu spenden. Nun haben sich die Organisatoren nochmals zu Wort gemeldet – überwältigt von der Resonanz –, um Danke zu sagen.

„Wir konnten in so viele strahlende Augen sehen, wie wir es nie für möglich gehalten haben“, schreiben die Landwirte in einem Facebook-Post. „Auch wir hatten sehr viel Freude während der Fahrt. Wir möchten uns bei allen Zuschauern herzlich für den großen Zuspruch und die tolle Dekoration am Wegesrand bedanken.“ Mitorganisator Frank Terhorst ergänzt, zwar damit gerechnet zu haben, entlang der Strecke Publikum zu sehen. „Die Menge an Menschen hat uns aber total überrascht.“