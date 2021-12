Stadtentwicklung in Rheinberg : Messe-Areal kann Gewerbegebiet werden

Rheinberg Der Rheinberger Rat hat die Änderung des Bebauungsplans für das frühere Reichel-Gelände am Annaberg beschlossen. Die Konzeption sieht kleinteilige Grundstücke für Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe vor.

Eigentumsverhältnisse Unklar ist noch, ob die Eigentümer des Messe-Areals, das Duisburger Unternehmen Schwerin, die Immobilie verkauft oder nicht. Die Dietz AG hatte mit dem Eigentümer einen notariellen Kaufvertrag abgeschlossen, der jedoch an Bedingungen in Zusammenhang mit einer möglichen Bebaubarkeit des Areals geknüpft war. Dietz hatte Pläne für den Bau eines Logitikzentrums vorgestellt. Die lehnte der Rat jedoch ab.

Angedacht ist, in der Mehrzahl Grundstücke in der Größe zwischen 2500 und 5000 Quadratmeter bereitzustellen, der Zuschnitt der Grundstücke soll jedoch flexibel und bedarfsgerecht angepasst werden können. Die künftigen Hallen im Innenbereich des Reichel-Gebietes sollen maximal 15 Meter hoch sein. In den Randlagen zur Wohnbebauung hin wird die Gebäudehöhe auf zehn Meter beschränkt, die Gebäudehöhe im Mischgebiet auf maximal acht Meter. Zum Vergleich: Die jetzigen Messe-Hallen sind rund neun Meter hoch. Erschlossen wird das Plangebiet über die K 31 (An der Rheinberger Heide), die innere Erschließung des geplanten Gewerbegebiets ist über eine Ringstraße vorgesehen; die Römerstraße soll mit einbezogen werden.