Unterstützung für Mensch und Tier : Spende statt Weihnachtsgrüße aus Xantens Verwaltung

Bürgermeister Thomas Görtz überreicht die Spende an Nicole Schädel, die in Xanten-Vynen einen Gnadenhof betreibt. Foto: Stadt Xanten

Xanten Xantens Verwaltung überreichte Geld an den Gnadenhof der Familie Schädel und das Wohnhaus Micado, in dem Menschen mit Autismus leben. Die jährliche Spende wurde erstmals aufgeteilt.

Bereits seit einigen Jahren verzichten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz und sein Allgemeiner Vertreter, der Technische Dezernent Niklas Franke, darauf, schriftliche Weihnachtsgrüße zu versenden. Der Betrag, der dadurch eingespart wird, komme auch dieses Mal wieder sozialen Zwecken zugute, teilte die Stadt mit. Da es in Xanten einige sozial engagierte Bürgerinnen und Bürgern gebe und die Auswahl deshalb nicht leicht sei, sei die Spende erstmals aufgeteilt worden, erklärten Görtz und Franke in einer Mitteilung.

Ein Teil der Unterstützung sei an den Gnadenhof der Familie Schädel in Xanten-Vynen überreicht worden, berichtete die Verwaltung weiter. Görtz habe die Spende in Höhe von 250 Euro auch schon an Nicole Schädel übergeben. Dabei habe er sich vom ehrenamtlichen Engagement auf dem Gnadenhof überzeugt. Auf dem Gelände fänden viele Tiere, die ausgesetzt worden seien oder eingeschläfert werden sollten, „ein liebe- und würdevolles letztes Zuhause“.