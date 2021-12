Einbruch in Xanten : Zwei Tresore aus Einfamilienhaus gestohlen

Xanten Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Xanten haben unbekannte Täter zwei Tresore gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Freitag zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus am Alt-Vynscher-Weg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchsuchten das Haus und nahmen zwei Tresore mit. In ihnen waren laut Polizei in erster Linie persönliche Papiere gelagert.