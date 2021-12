Rezeptvorschlag von Xantens Sterne-Koch : Bescherung für den Gaumen

Sterne-Koch Jürgen Köpp in der Küche seines Restaurants in Obermörmter. Foto: Landhaus

Xanten Das Nachmachen ist ausdrücklich erwünscht: Sterne-Koch Jürgen Köpp aus Obermörmter hat für unsere Leser ein Rezept für ein Festessen an den Weihnachtstagen zusammengestellt. Hier finden Sie die Zutaten und die Anleitung für das Drei-Gänge-Menü.

Vorspeise:

Seeteufel trifft Rote Bete

(1) Seeteufelfilets

Info „Gerne fährt man dafür auch aufs Land“ Restaurant Jürgen Köpp betreibt das gleichnamige Landhaus in Xantens Ortsteil Obermörmter, 1991 hat er es eröffnet. Vorher arbeitete er in verschiedenen anderen Betrieben und Küchen. Sterne-Koch Die Leistungen von Jürgen Köpp werden regelmäßig von Restaurantkritikern gewürdigt. Seit 1992 erhielt er zum Beispiel 29 Mal hintereinander einen der begehrten Michelin-Sterne. Seine Küche beschreiben die Restauranttester wie folgt: „Klassik pur, ohne großes Tamtam, dafür handwerklich top und sehr produktorientiert.“ In der Region sei er zu einer „festen Größe“ geworden, das liege „an seinem Geschick, Klassisches grundsolide, aber niemals angestaubt auf den Teller zu bringen“. Weiter schreiben die Restaurantkritiker: „Gerne fährt man dafür auch aufs Land – denn das Köpp‘sche Landhaus liegt zwischen Wiesen und Weiden in der Abgeschiedenheit des direkt am Rheinbogen gelegenen kleinen Obermörmter.“

Zutaten 80 Gramm Seeteufelfilet pro Person (ohne Gräten und Haut), etwas fein gehackter Basilikum, Salz, Speiseöl.

Zubereitung Die Filets salzen und anschließend in der Pfanne in etwas Speiseöl von beiden Seiten braten, bis der Garpunkt erreicht ist. Abschließend werden die Filets mit etwas fein gehacktem Basilikum eingerieben.

(2) Rote-Bete-Nudeln

Zutaten 200 Gramm Mehl, zwei Eier (M), zwei Prisen Salz, Muskat,

drei Tropfen Öl, 500 Milliliter Rote-Bete-Saft.

Zubereitung Mehl, Eier, Salz, Muskat und das Öl zu einem glatten Teig kneten. Den Teig bei Raumtemperatur für zehn bis 15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Den Teig anschließend dünn ausrollen und in schmale Streifen schneiden. Die Nudeln in kochendem Salzwasser garen und abschließend in kaltem Wasser abschrecken. Den Rote-Bete-Saft auf zirka 250 Milliliter einkochen lassen und die gegarten Nudeln im nicht mehr kochenden Saft wieder erhitzen und kurz ziehen lassen. Abschließend mit Salz und Muskat abschmecken.

(3) Rote-Bete-Püree

Zutaten Fünf mittelgroße Kartoffeln, vier Esslöffel Sahne, sieben dünne Scheiben Butter, eine halbe weichgekochte und anschließend pürierte Rote Bete, Himbeeressig, Salz, Muskat.

Zubereitung Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser weich kochen, nach dem Garen trocken dämpfen. Zweimal durch die Kartoffelpresse drücken oder stampfen. Sahne hinzugeben und nacheinander die Butterscheiben einrühren. Mit Salz, Muskat und Himbeeressig abschmecken. Die Rote Bete vorsichtig unter das Kartoffelpüree heben.

(4) Champagnersauce

Zutaten Eine Zwiebel, 0,2 Liter Weißwein (trocken), drei Esslöffel Sahne, 80 Gramm kalte Butter, zwei Esslöffel Crème fraîche, Salz, Zitronensaft.

Zubereitung Die Zwiebel würfeln und zusammen mit dem Weißwein kochen lassen, bis die Flüssigkeit auf ein Viertel reduziert ist. Die Sahne hinzugeben und erneut einkochen lassen. Anschließend die kalte Butter einrühren, dann die Sauce durch ein Sieb drücken. Nun mit Salz und Champagner oder Sekt abschmecken und abschließend mit zwei Esslöffel Crème fraîche aufschlagen.

Hauptgang:

Französische Entenbrust mit Cassisduft auf Apfelpüree

Zutaten Vier Entenbrüste á 180 Gramm ohne Sehnen und Knochen. Fünf mittelgroße Kartoffeln. Drei Esslöffel Sahne. Kalte Butter. 2,5 Kilogramm Äpfel. Schnittlauch. Salz, Pfeffer, Muskat. Creme de Cassis.

Zubereitung Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser weich kochen. Zweimal durch die Kartoffelpresse drücken oder stampfen. Drei Esslöffel Sahne hinzugeben und nacheinander zwei bis drei dünne Scheiben kalte Butter einrühren. Die Äpfel schälen und entkernen, danach fein würfeln. In der Pfanne in Butter leicht anschwitzen. Die Apfelstückchen zur Kartoffelmasse geben und mit Salz, Muskat und fein geschnittenem Schnittlauch abschmecken.

Die Entenbrüste mit Salz und Pfeffer würzen und in der Pfanne mit etwas Speiseöl braten, bis der Garpunkt erreicht ist. Anschließend mit Creme de Cassis einreiben. Das Püree mitten auf dem Teller platzieren und die Entenbrüste anrichten. Dazu empfiehlt der Sterne-Koch Rotkohl und mit Creme de Cassis abgeschmeckte Bratensauce.

Dessert:

Knusprige Mangofilets

Zutaten Zwei reife Mangos, 100 Gramm gebackener Biskuit, etwas Zitronenmelisse, zwei Eier, zwei Teelöffel Grand Manier, Butter, Puderzucker.

Zubereitung Die Mangos schälen, entkernen, in mitteldicke Scheiben schneiden und in etwas Grand Manier marinieren. Den Biskuit mit Zitronenmelisse fein pürieren. Die Eier mit etwas kaltem Wasser leicht aufschlagen und die Mangoscheiben durch die aufgeschlagenen Eier ziehen. Abtropfen lassen. Die Scheiben in dem pürierten Biskuit wenden, leicht andrücken. Die Mangofilets in der Pfanne in Butter goldbraun ausbacken. Mit etwas Puderzucker bestäuben. Mittig auf einem Teller anrichten, dazu eine Kugel Vanilleeis reichen. Als Wein empfiehlt Köpp ein Glas Riesling Auslese von der Mosel.

„Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, einen guten Appetit und eine wunderbare Weihnachtszeit“, schreiben Jürgen Köpp und sein Team. „Herzliche Grüße aus dem Landhaus Köpp.“

