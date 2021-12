Kunstort Sonsbeck : Landleben mit und in der eigenen Kunst

Atelierbesuch bei Iris Weissschuh: Ihre Bilder und Plastiken setzen sich kritisch mit gesellschaftlichen Fragestellungen auseinander. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Ein Atelierbesuch bei der Künstlerin Iris Weissschuh in Sonsbeck. Hier lebt sie mit ihrem Partner Frank Hohmann, hier malt sie und hier entstehen ihre Skulpturen.

Überall im und am Haus von Iris Weissschuh und Frank Hohmann, ihrem Lebenspartner, im ländlichen Außenbereich von Sonsbeck, trifft man auf Kunst. Allerorts erscheinen Weissschuhs Malerei und Skulpturen. Ihre Kunst ist allgegenwärtig und mitten in ihrem Leben. Dergestalt ist das ihr Zuhause. So wohnt, lebt und arbeitet sie. Ihre skulpturalen Arbeiten entstehen in ihren Werkstätten, während das großzügige Atelier im Obergeschoss der Malerei vorbehalten ist.

Ihre Kunst ist also ein immer währender Dialog zwischen Malerei einerseits und Bildhauerei andererseits. „Kunst muss frei sein und kommt von innen“, sagt sie. „Meine Bilder spiegeln Emotionen wider, setzen sich mit Leben und Seele auseinander. Meine Plastiken werden zu Trägern von Vergänglichkeit und gesellschaftskritischen Themen.“ Von daher tragen ihre Kunstwerke und Werkreihen Titel wie „Like on Fire“, „Expression of Soul“ oder „Geschichten des Lebens“ – so in der Malerei – beziehungsweise „Global Ride“, „Frauenrechte“ oder „Economy over Nature“ – so in der Bildhauerei.

Info Der Liebe wegen nach Nordrhein-Westfalen Biografisches Die in Stuttgart geborene Iris Weissschuh arbeitet seit 2007 als freischaffende Künstlerin, zunächst mit Ateliers in der Nähe von Baden-Baden. Vor acht Jahren hat sie dann den Kunstfotografen Frank Hohmann über ihre Arbeit kennen, schätzen und lieben gelernt, so dass Weissschuh nach Nordrhein-Westfalen umsiedelte. Anfangs hatte sie ihr Atelier zusammen mit ihrer Galerie im Kreativquartier Ruhrort in Duisburg.

2017 zogen die beiden Künstler an den Niederrhein, nach Sonsbeck. „Hier mitten auf dem Land, fernab der Städte, erlebe ich die Wechselwirkung zwischen Leben, Natur und Gesellschaft auf den Menschen hautnah“, erzählt sie.

Farbenspiel: Künstlerin Iris Weissschuh arbeitet bei ihren Bildern vorzugsweise mit Pigmenten als Material. Foto: Armin Fischer (arfi)

In der Malerei, ob auf Leinwand oder Stahl, bevorzuge sie als Materialien Pigmente und Schelllack. Ein In-die-Tiefe-gehen, das Unterbewusstsein und die Seele erreichen, Emotionen und Intuitionen auszudrücken, das sei ihre Intention, heißt es dazu sinngemäß auf ihrer Homepage https://iris-weissschuh.de. Ihre organischen Skulpturen modelliert sie mit Plastik – „wie auch der Mensch die Erde mit Plastik verformt“, fügt Weissschuh hinzu. Hierbei verwendet sie zusätzliche Objekte wie zum Beispiel Rechnerplatinen und/oder Treibholz, die sie mit Naturstein, Stahl, Draht, Rost und Farblacken kombiniert.

In ihren Skulpturen greift sie gesellschaftspolitische Themen auf, die ihr persönlich wichtig sind. Dazu gehören unter anderem die Globalisierung und Digitalisierung, der Umwelt- und Klimaschutz, eine artengerechte Tierhaltung sowie die Frauenrechte. Aber auch die Themen Vergänglichkeit und Transformation besitzen bei ihr in der Bildhauerei einen großen Stellenwert. So steht seit kurzem vor ihrem Sonsbecker Haus eine skulpturale Außeninstallation, die sie „Nichts ist für die Ewigkeit“ genannt hat. Ansonsten wird ihre Kunst in Galerien, darunter die Galerie Klose in Essen, und Museen sowie in Ausstellungen, wie noch bis zum 27. Februar in der Winterausstellung in der Galerie Luzia Sassen in Hennef, und auf Kunstmessen im In- und Ausland gezeigt. Auch Besuche in ihrem Sonsbecker Atelier sind nach Voranmeldung möglich.

Diese Figur thematisiert Praktiken eines multinationalen Konzerns. Foto: Armin Fischer (arfi)

Mit ihren Arbeiten beteiligt sie sich immer wieder an Kunstprojekten, wie zum Beispiel dem „Stelenfeld“ in Duisburg anlässlich des 75. Jahrestages vom Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch gemeinsame Ausstellungen oder andere Vorhaben mit ihrem Partner und Fotografen Hohmann wurden und werden realisiert. Seit 2013 komplettiert Weissschuh das Organisationsteam der seit 2010 bestehenden Open-Air-Dauerausstellung der „Outdoor-Galerie Aufnachtschicht“ mit Großfotografien von Frank Hohmann und Daniela Szczepanski am Ruhrorter Leinpfad.

Ergänzend dazu hatte Weissschuh als Teil des Dreier-Teams ein Kunstprojekt aus der Taufe gehoben, das sie „Vom Leinpfad zur Leinwand“ genannt hat. Die daraufhin in verschiedenen Innenräumen gegenübergestellten Kunstwerke der drei Künstler „verbindet die fotografische Außenwelt mit der malerischen Innenwelt“, wie sie sagt. „Gefühle entstehen im Innern des Menschen, dort nämlich, wo die Freiheit grenzenlos ist.“

