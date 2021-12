Aktion am Xantener Krankenhaus : Mehr als 800 Impfungen – an nur einem Tag

Schutz vor Covid: Internistin Irina Mircescu impft eine Patientin. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Im Kreis Wesel ist die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung größer als das Angebot an Impfterminen. Deshalb organisierte Xantens Krankenhaus einen Impftag, damit mehr Menschen den Schutz vor Covid bekommen.

Das Xantener St.-Josef-Hospital hat die Impfkampagne im Kreis Wesel mit einem Impftag tatkräftig unterstützt. Innerhalb von mehreren Stunden haben Mitarbeitende des Krankenhauses am Samstag weit mehr als 800 Menschen die Corona-Schutzimpfung gegeben. Frauen und Männer, die von unserer Redaktion anschließend befragt wurden, lobten die gute Organisation. Es sei „hervorragend“ gelaufen, sagte zum Beispiel ein Xantener. Er war genauso wie andere zum Krankenhaus gekommen, um sich die Auffrischungsimpfung zu holen. Bei seinem Hausarzt hätte er dafür bis zum Januar warten müssen, sagte er.

Die Initiative für den Impftag war von der Belegschaft des Krankenhauses ausgegangen, wie die Geschäftsführer des St.-Josef-Hospitals, Michael Derksen und Marco Plum, unserer Redaktion berichteten. Der Kampf gegen die Pandemie könne nur erfolgreich sein, wenn möglichst viele Menschen geimpft seien, „und wir wollen dabei helfen“. Deshalb sei zusätzlich zur Arbeit im Krankenhaus, die normal weiterlief, der groß angelegte Impftag organisiert worden. Mehr als 40 Mitarbeitende seien daran beteiligt gewesen. An einem freien Tag seien sie zum St.-Josef-Hospital gekommen, um die Impfungen vorzunehmen oder diese zu unterstützen. In der Geriatrischen Tagesklinik des Krankenhauses, die zurzeit nicht in Betrieb ist, waren vorher fünf Impfstraßen aufgebaut worden.

Schon am Parkplatz warteten Mitarbeiter und wiesen den Weg zur Impfstelle. In der Geriatrischen Tagesklinik warteten weitere Beschäftigte an mehreren Schaltern, um von den Impflingen die Unterlagen anzunehmen. Von dort wurden die Menschen in eines der fünf Behandlungszimmer geführt, wo sie die Spritze bekamen. Bei Bedarf beantworteten Mediziner Fragen zur Impfung und zu den Impfstoffen. Verwendet wurden Moderna für die Menschen über 30 Jahre und Biontech für diejenigen unter 30 Jahre. Damit folgte das Krankenhaus der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Es wurden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten.

Vor allem am Morgen war der Andrang groß. Die Impfungen hätten gegen 9.15 Uhr begonnen, sagte Chefarzt Olaf Nosseir. Schon um 8 Uhr hätten sich Menschen vor dem Krankenhaus angestellt, um den Schutz gegen Covid zu bekommen. Gegen 10.30 Uhr seien bereits 150 Frauen und Männer geimpft gewesen. Zu diesem Zeitpunkt standen vor dem Gebäude noch weit mehr als 100, und es kamen immer mehr hinzu. Im Laufe des Vormittags wurde die Warteschlange kürzer, und wer gegen Mittag zum Krankenhaus fuhr, kam schnell an die Reihe, wie ein Mann berichtete. Bis 17 Uhr waren Impfungen möglich. Das Krankenhaus hatte mit Unterstützung des Kreises und des Ministeriums ausreichend Impfstoff beschafft.

Im Kreis Wesel ist eine Corona-Schutzimpfung vor allen bei Hausärzten und in den Impfzentren in Wesel, Moers und Dinslaken möglich. Allerdings berichteten in den vergangenen Wochen viele Menschen, dass es schwierig sei, einen Termin zu bekommen. Die Impf-Kampagne wird deshalb seit Wochen auch von der AOK mit einem Impfmobil unterstützt. Am Montag, Dienstag und Mittwoch wird das Fahrzeug in Xanten sein. An den drei Tagen sind insgesamt etwa bis zu 400 Impfungen möglich.

(wer)