Sanierung im Zeitplan : Klappbrücke in Wardt ist bald wieder halbseitig befahrbar

Xanten Mitte Oktober endet die Vollsperrung der Klappbrücke in Wardt, sie wird halbseitig wieder freigegeben. Der Verkehr aus dem Ort heraus wird dann über sie geleitet. Ins Dorf hinein läuft er weiter über eine Umleitung.

Die Sanierungsarbeiten auf der Klappbrücke in Xantens Ortsteil Wardt gehen voran. Das Bauwerk kann deshalb Mitte Dezember halbseitig wieder freigegeben werden, wie der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) mitteilte. Dadurch ändert sich die bisherige Umleitungsregelung: Von Donnerstag, 16. Dezember, an wird der Verkehr aus Wardt heraus über die einseitig befahrbare Klappbrücke geführt. Der Verkehr in den Ort hinein läuft weiter über die landwirtschaftliche Brücke und die Straße Am Bruckend. Beide Strecken sind bis auf Weiteres Einbahnstraßen. Der Verkehr werde nicht abwechselnd in beide Richtungen über die Klappbrücke geführt, weil dafür eine „kostenintensive Ampelschaltung“ aufgebaut werden müsse, erklärte Andre Overfeld vom DBX am vergangenen Donnerstag im Verwaltungsrat des Dienstleistungsbetriebs. Die Arbeiten laufen voraussichtlich noch bis Ende April 2022. Die Sanierung komme „sehr gut“ voran. „Wir liegen im Zeitplan.“