Einsatz am Mittwochabend : Rohrbruch in Xantener Hallenbad – Feuerwehr muss Wasser abpumpen

Xanten Die Xantener Feuerwehr ist am Mittwochabend zum Hallenbad am Schulzentrum gerufen worden. Der Grund war ein Rohrbruch im Keller. Die Einsatzkräfte schlossen das Leck und pumpten das austretende Wasser ab, damit das Untergeschoss nicht voll lief.

Durch das Rohr im Keller fließt das chlorhaltige Wasser des Schwimmbeckens ab. Am Abend wurde geprüft, ob eine Reparatur trotz des Wasserdrucks möglich ist oder ob das Becken im Erdgeschoss leer gepumpt werden muss, um das beschädigte Rohr auszutauschen. Dann müssten mehrere Hunderttausend Liter abgelassen werden – und zwar langsam, um durch den nachlassenden Druck keinen Schaden an den Beckenwänden zu riskieren. Später hieß es, dass es reichen könnte, wenn das Becken nur zur Hälfte leer gepumpt wird. Am späten Mittwochabend dauerten die Arbeiten im Keller des Hallenbades aber noch an. Am Donnerstag sollte es weitere Informationen geben.