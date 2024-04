Hallenbad in Heiligenhaus wird 50 Popcorn als Jubiläums-Zugabe

Der Kassenautomat war außer Betrieb, okay. Aber wirklich gefragt waren während des kleinen Feier-Vormittags im Eingangsbereich des Hallenbades ohnehin andere Dinge. Die große „50“, in Girlandenform über alles gespannt, zeigte, was wirklich wichtig war: Holger Brembeck und sein Team hatten sich zur Feier des Tages ein kleines Programm ausgedacht. Und schnell zeigte sich: Das war eine gute Idee. „Es war schon früh richtig nett, Stammgäste brachten Kuchen und Gebäck für die Belegschaft mit“, sagte Brembeck. Und was ihn besonders freut: „Es gibt Besucher, die tatsächlich seit 50 Jahren herkommen - und jetzt ihre Enkel mitbringen.“ Mit solch langer Heljensbad-Erfahrung konnte Familie Aydin aus Lintorf nicht aufwarten - aber auch mit guten Gründen, regelmäßig an die Selbecker Straße zu kommen: „Mein Sohn Danyal hat hier in den Osterferien schon Schwimmen gelernt. Und in diesem Jahr ist seine jüngere Schwester Mina an der Reihe - sie kommt im Sommer in die Schule. Und es ist doch klar, dass sie vorher Schwimmen lernt“, sagt Familienvater Niyazi Aydin. Und noch ein Lob obendrauf: „Die Trainer hier sind wirklich gut. Es ist doch einfach so: Im Wasser kann immer schnell viel passieren, Schwimmen lernen ist notwendig.“ Überhaupt geht es in der Freizeit der Familie sportlich zu: Skifahren und Eislaufen gehören auch zum Programm.