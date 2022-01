Historisches Gebäude in Xanten : Häuschen am Klever Tor ist nun ein Baudenkmal

Das Wohnhaus am Klever Tor steht nun auf der Denkmalliste. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Das Wohnhaus am Klever Tor gehört „zu den ältesten Gebäuden in Xanten“, es sei deshalb „bedeutend für die Bau- und Ortsgeschichte“. haben Fachleute festgestellt. Deshalb wurde es in die Denkmalliste aufgenommen.

Das Wohnhaus am Klever Tor ist als Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Xanten eingetragen worden. Grundlage war ein Gutachten, das vom Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) angefertigt worden ist. Zu einem Denkmal wird ein Gebäude, wenn an seiner Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Dadurch muss erst eine Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehörde beantragt werden, wenn eine Veränderung oder eine Erweiterung geplant ist.

Mit einem Alter von nachweislich mindestens 200 Jahren gehöre das Haus an der Klever Straße 42 „zu den ältesten Gebäuden in Xanten, wo seit der Flächenbombardierung am Ende des Zweiten Weltkriegs ohnehin nur noch wenige Häuser aus der Zeit vor 1945 erhalten sind“, befand das Amt für Denkmalpflege. Das Gebäude sei „bedeutend für die Bau- und Ortsgeschichte“.

Für das Gutachten recherchierte das Amt für Denkmalpflege die Geschichte und Funktion des Häuschens. Die bauliche Erscheinung und die Substanz des Häuschens sprächen gegen einen ursprünglichen funktionalen Zusammenhang mit dem Klever Tor, erklärten die Fachleute. Aber es könne sich um einen Nachfolgebau anstelle einer Toschreiberkammer oder eines anderen, verlorenen Anbaus handeln, worauf die Abbruchspuren an der Ecke des Turmes deuteten. „Auf jeden Fall fällt die enge Anbindung des Hauses an den Torturm und die Stadtmauer auf, die seit nunmehr zwei Jahrhunderten besteht“, schreibt das Amt für Denkmalpflege. „Damit ist das Haus Klever Straße 42 auch von städtebaulicher Bedeutung.“

(wer)