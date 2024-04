Ärger an der Beethovenstraße Hochhaus eine Woche lang ohne Wasser

Die Peach Property Group bietet auf ihrer Homepage zahlreiche Ansprechpartner zu Immobilien in ganz Deutschland an, vor allem in Nordrhein-Westfalen. In unserem Bundesland findet sich laut Impressum auch der Hauptsitz der Gruppe, nämlich an der Aachener Straße in Köln. Funktioniert die Kontaktaufnahme mit einem Anruf in der Domstadt? Im Impressum ist lediglich eine Faxnummer angegeben. Wer diese am Ende leicht abwandelt, trifft tatsächlich auf eine Mitarbeiterin, die den Hörer abnimmt. Man möge seine Anfrage per E-Mail stellen, lautet dort zunächst die Auskunft. Erst nach mehrmaligen Nachbohren wird dann die Telefonnummer einer Person genannt, die für Anfragen der Presse zur Verfügung steht.