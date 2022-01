Corona-Pandemie : Kreis rät zum Covid-Test schon vor dem Schulstart

Kreis Wesel Das Gesundheitsamt bittet die Eltern aller Schülerinnen und Schüler im Kreis Wesel, das sie ihre Kinder vor dem Unterrichtsstart nach den Ferien testen lassen – auch wenn am Montag alle in der Schule getestet werden.

Die Weihnachtsferien nähern sich ihrem Ende. Montag geht’s in den Schulen des Landes weiter. Doch die Pandemie belastet den Schulstart. Die Omikron-Variante des Coronavirus lässt die Inzidenzen aktuell wieder nach oben schießen. Das Gesundheitsamt des Kreises Wesel bittet die Eltern aller Schülerinnen und Schüler daher, diese möglichst vor dem Schulstart am kommenden Montag, 10. Januar, auf eine Covid-Infektion hin testen zu lassen. Auch wenn alle Schülerinnen und Schüler am Montag in der Schule getestet werden, so das Gesundheitsamt weiter, sei ein vorheriger Covid-Test sinnvoll, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten zu können. Schließlich komme es bereits vor Unterrichtsbeginn zu Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern. So lauerten bereits auf dem Weg zur Schule in den Bussen oder dann in den Klassenräumen Infektionsgefahren, weit bevor die Ergebnisse der vorgesehenen Schultestungen vorliegen und gezieltere Maßnahmen ermöglichen würden.