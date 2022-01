Sternsinger in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten : Unterschiedliche Wege für Spenden und Segen

Viele Kinder ziehen als Heilige Drei Könige verkleidet durch die Straßen, um den Segen in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Alpen/Xanten/Rheinberg In Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten sind ebenfalls Sternsinger von Haus zu Haus unterwegs. Wegen der Corona-Pandemie kann der Segen zum Teil aber auch nur abgeholt werden. Wir geben eine Übersicht.

Alpen In den Ortsteilen der Kirchengemeinde St. Ulrich gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Segen der Sternsinger. Am Samstag, 8. Januar, ziehen die Kinder in den Gewändern der heiligen drei Könige durch Menzelen-West und Veen, am Sonntag, 9. Januar, durch Millingen. Den Segen gibt es an der Haustür. In Ginderich stehen die Sternsinger am Rondell vor dem Pfarrheim: am Mittwoch, 5. Januar, von 17.30 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 9. Januar, von 10.30 bis 12 Uhr. In Menzelen-Ost trifft man die Sternsinger am Donnerstag, 6. Januar und Freitag, 7. Januar, von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr in der Kirche St. Walburgis. in Büderich am Samstag, 8. Januar, von 15 bis 16 Uhr und Sonntag, 9. Januar, nach dem 11-Uhr-Gottesdienst bis um 13 Uhr in der Kirche St. Peter. In Alpen ist die Kirche zum Abholen des Segens am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Januar, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. In Bönninghardt stehen die Sternsinger am Sonntag, 9. Januar, nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Vinzenz bis 11.30 Uhr bereit. Spenden sind auch digital möglich unter: https://spenden.sternsinger.de oder auf das Konto der Kirchengemeinde St. Ulrich: IBAN: DE 73 3546 1106 0102 7320 14 bei der Volksbank Niederrhein.

Rheinberg In der Gemeinde St. Peter in Rheinberg wird die Sternsinger-Aktion unterschiedlich gehandhabt: In Ossenberg kann man sich den Segen auf Papier am 15. Januar auf dem Wochenmarkt holen; in Ossenberg und Borth werden die Sternsinger ab Samstag, 8. Januar, nach dem Aussendungsgottesdienst durch die Straßen ziehen. In Orsoy und Budberg sind ab dieser Woche einzelne Familien als Sternsinger unterwegs. Am Annaberg wird der Segen wieder auf Papier gedruckt in die Briefkästen gebracht. In der Stadtmitte ziehen die Gruppen am Samstag und Sonntag. Spenden kann man mit dem Stichwort: „Sternsinger“ aufs Pfarreikonto mit der IBAN DE 08 3545 0000 1560 1107 75.

Xanten In der Stadt laufen die Sternsinger am 7. und 8. Januar. Da in diesem Jahr weniger Kinder unterwegs sein werden, können sie nicht alle Straßen ablaufen. „Wir werden versuchen, dort die Segensstreifen nachträglich in die Briefkästen einzuwerfen“, kündigt die Propsteigemeinde an. In Lüttingen, Mörmter, Obermörmter und Vynen werden die Sternsinger am 8. Januar in kleinen Gruppen zu den Menschen kommen. Zur Sicherheit aller werden sie die Häuser nicht betreten, sondern die Segenszeichen vor der Haustür abgeben. In Birten stehen die Sternsinger am 8. Januar jeweils zwischen 10 und 12 Uhr im Schützenhaus und in der Kirche. Dort können Menschen den Segen abholen. In Wardt stehen die Sternsinger ebenfalls am 8. Januar zwischen 11 und 13 Uhr im Pavillon an der Kirche und auf dem Dorfplatz im Feriendorf. In Marienbaum werden die Sternsinger am 9. Januar laufen. Auch hier sind es weniger Kinder als sonst, daher können nicht alle Straßen abgedeckt werden. „Hier versuchen wir ebenfalls die Segensstreifen in die Briefkästen einzuwerfen. Das kann eventuell erst am Montag erfolgen.“

Sonsbeck In Labbeck ziehen Kinder und Eltern am Donnerstag, 6. Januar, nach dem 9-Uhr-Gottesdienst los. Jedoch klingeln sie nicht bei den Häusern, sondern werfen den Segenszettel nur in die Briefkästen. Darauf sind auch Kontodaten für eine Spende vermerkt. In Hamb machen sich die Sternsinger am Samstag, 8. Januar, auf den Weg. Die Aussendungsfeier ist um 10.30 Uhr vor dem Hubertushaus. Ebenfalls am Samstag, 8. Januar, gehen die Sternsinger in Sonsbeck von Haus zu Haus. Um die Abstände in der Kirche zu gewährleisten, gibt es zwei Aussendungsgottesdienste: um 9 Uhr und um 9.30 Uhr. Spenden sind unter dem Stichwort „Sternsinger“ auch auf das Konto der Pfarrgemeinde möglich: IBAN: DE24 3546 1106 3006 4820 22

