Langfinger im Gedränge Polizei gibt auf Xantener Weihnachtsmarkt Tipps gegen Taschendiebe

Schon vorab rät die Kriminalprävention zu folgenden Schutzmaßnahmen: „Tragen Sie Handtaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und die Tasche stets geschlossen. Halten Sie, wenn vorhanden, den Reißverschluss Ihrer Tasche im Gedränge fest. Führen Sie nur das Notwendigste mit. Was nicht dabei ist, kann auch nicht gestohlen werden. Tragen Sie wenn möglich ihre Wertsachen in Brust- und Gürteltaschen verteilt am Körper. Wenn Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind, lassen Sie sofort sämtliche in Verlust geratenen Zahlungskarten sperren.“ Die Nummer des Sperrnotrufes lautet: 116116. Vorfälle sollten sofort der Polizei gemeldet werden. Dort könnten Debitkarten für das elektronische Lastschriftverfahren gesperrt werden. Weitere Infos gibt’s in den Polizeidienststellen sowie online unter