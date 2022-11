Public Viewing in Alpen Die Angst des WM-Wirts vorm „Endspiel“

Alpen · Andreas Moll zeigt trotz aller Widrigkeiten in seiner Kneipe am Sportplatz des SV Menzelen die Spiele der deutschen Elf in Katar. Nach der Auftaktniederlage fürchtet er, dass seine Rechnung schon nach dem Spiel am Sonntag gegen Spanien nicht mehr aufgeht.

23.11.2022, 19:31 Uhr

Gut zwei Dutzend Fußball-Fans fanden gestern den Weg zum WM-Gucken in die Kneipe am Sportplatz des SV Menzelen. Sie wurden enttäuscht. Foto: Ostermann, Olaf (oo)