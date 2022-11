Gedenktag für die Verstorbenen : Am Totensonntag öffnet Xantens Weihnachtsmarkt später

Diese Aussteller sind auf dem Xantener Weihnachtsmarkt

Xanten Der Xantener Weihnachtsmarkt ist täglich mindestens acht Stunden geöffnet, nur am 20. November nicht, dann öffnen die Holzhütten erst am Abend und schließen nach zwei Stunden wieder. Weil Totensonntag ist.

Der Xantener Weihnachtsmarkt hat am Freitag (18. November 2022) begonnen. Bis zum 22. Dezember öffnen die Holzhütten täglich um 12 Uhr – mit einer Ausnahme: Am Totensonntag, 20. November, geht der Xantener Weihnachtsmarkt nur von 18 bis 20 Uhr. Darauf wies der Veranstalter, die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), ausdrücklich hin, da es in der Vergangenheit schon Nachfragen von Besuchern gab, die am Nachmittag des Totensonntags vor verschlossenen Buden standen.

Der Totensonntag ist in der evangelischen Kirche ein Gedenktag für die Verstorbenen. Vereinfacht gesagt, ist der Totensonntag das evangelische Gegenstück zum katholischen Feiertag Allerseelen (2. November). An dem Gedenktag sollen Menschen Trost finden, wenn im vergangenen Jahr der Verlust eines Angehörigen zu beklagen war. Neben dem Andenken an die Verstorbenen wird in vielen evangelischen Gottesdiensten auch zu einem bewussteren Umgang mit der Lebenszeit ermutigt.

Nicht nur am Totensonntag, sondern auch an den anderen Sonntagen sowie montags bis donnerstags schließen die Holzhütten auf dem Xantener Weihnachtsmarkt abends um 20 Uhr. Freitags und samstags sind sie bis 21 Uhr geöffnet – aber auch hier gibt es eine Ausnahme: Am Freitag, 25. November, ist Late-Night-Shopping in der Innenstadt. Die Ladengeschäfte haben dann länger geöffnet. Deshalb schließt auch der Weihnachtsmarkt an diesem Tag erst um 22 Uhr.

Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt sind in diesem Jahr etwa 40 Gastronomen, Händler und Handwerker. Einen Überblick übers Angebot finden Sie hier.

