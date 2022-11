„Xantener Berichte“ : 1542 Seiten mit neuen Erkenntnissen zum römischen Xanten

Xanten Der Archäologische Park Xanten (APX) veröffentlicht drei neue Bände der Reihe „Xantener Berichte“. Darin geht es um neue Forschungen zum Hafen und zum Hafentempel der römischen Stadt.

In der wissenschaftlichen Erforschung des römischen Xantens haben sich in den vergangenen Jahren neue Erkenntnisse ergeben. Sie lassen sich jetzt auf insgesamt 1542 Seiten nachlesen: In der Reihe der „Xantener Berichte“ hat der Archäologische Park (APX) drei neue Bücher veröffentlicht: einen Band zum Hafentempel, zwei Bände zum Hafen der Colonia Ulpia Traiana – das war der Name der römischen Stadt.