Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer Sonsbecker ist landesweit bester Nachwuchs-Busfahrer

Sein Ausbildungsbetrieb, die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, hatte wegen sehr guter Leistungen bereits die Ausbildungsdauer für Florian Schwarz um ein halbes Jahr reduziert. Von Mitte August 2019 bis zum 12. Januar 2022 hatte er bei der Niag in Moers gelernt, was ein guter Berufskraftfahrer im Personenverkehr können muss. Direkt nach der Ausbildung wurde er in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Seit Anfang des Jahres befördert er nun schon in einem sehr verantwortungsvollen Job Menschen mit zwölf und 18 Meter langen Bussen sicher an ihr Ziel.