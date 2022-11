Büderichs Fußballer führen B-Liga an Trainer Kaworsky mit dem BSV voll auf Aufstiegskurs

Die B-Liga-Fußballer des Büdericher SV stehen in der Tabelle da, wo sie auch am Saisonende sein wollen – auf Rang eins. Vor der letzten Hinrunden-Partie am Freitag beim FC Rumeln-Kaldenhausen III und dem Topspiel zum Jahresabschluss am 11. Dezember daheim gegen den TuS Borth führt das Team von Joel Kaworsky die Gruppe 1 mit einem Punkt Vorsprung an. Der Trainer spricht über die Kaderplanung, Meisterchancen und seine Zukunft beim BSV.