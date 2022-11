Sonsbeck investiert knapp eine halbe Million Euro Weitere Wünsche für den Spielplatzumbau im Park

Die Landschaftsarchitekten Martina Hoff und Florian Koch stellten am Dienstag das bereits überarbeitete Konzept vor, nachdem bei einer Kostenpflichtiger Inhalt ersten Präsentation Ende Oktober Bürger und Politik weitere Anregungen einbringen konnten. Ergänzt wurden Kleinigkeiten wie Picknicktische oder eine Info-Tafel in einfacher Sprache und Blindenschrift. Die Ideen, einen Bouleplatz sowie Bewegungsgeräte für Erwachsene zu errichten, schafften es hingegen nicht in den Entwurf. „Wir haben uns mit der Verwaltung dagegen entschieden, weil es diese Angebote bereits an anderen Standorten gibt“, erklärte Hoff.