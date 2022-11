Notarztstandorte Xanten und Rheinberg Eine Frage der Solidarität

Trotzdem wird weiter über die Zusammenlegung diskutiert, und mittlerweile hat die Debatte sogar den Punkt erreicht, dass sich die Kommunen an den Kosten der Standorte in der Nacht beteiligen sollen. Es wäre ein fatales Signal, sollte es so weit kommen. Die Notfallversorgung der Menschen in der Region würde nicht mehr komplett über die Solidargemeinschaft finanziert, also über die Krankenkassen oder den Kreis Wesel, sondern die Kommunen und damit die Menschen vor Ort müssten selbst dafür aufkommen, wenn sie den zweiten Standort in der Nacht behalten wollten. Sie müssten also selbst eine aus ihrer Sicht ausreichende Notfallversorgung sicherstellen. Als ginge es um eine freiwillige Leistung. Aber es geht um die Notfallversorgung. Und wenn die Solidarität unter den Kommunen schon an den angeblich zu geringen Einsatzzahlen endet, ist es nicht gut um sie bestellt.