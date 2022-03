Öffentlicher Frühjahrsputz : Nabu ruft zum Müllsammeln rund um Xanten auf

Die Nabu hat auch schon in den vergangenen Jahren regelmäßig Müll in Xanten aufgesammelt (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Naturschutzbund (Nabu) ruft zum Frühjahrsputz entlang der Xantener Hauptstraßen auf: Am Samstagvormittag wollen die Mitglieder dort Müll aufsammeln – und dafür suchen sie Helfer.

Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) Gruppe Xanten organisiert wieder eine Frühjahrs-Müllsammelaktion rund um die Stadt Xanten. Im vergangenen Jahr hatte sie wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen. Daher gebe es sicher viel zu finden, schreiben die Organisatoren der Sammelaktion. Kleine und große Helfer sind willkommen. Treffpunkt ist am Samstag, 12. März, um 9.30 Uhr auf dem Parkplatz Hafen Xanten der Xantener Südsee. Von dort verteilen sich die Müllsammler auf verschiedene Ringstraßen und Hauptstraßen der Kernstadt Xanten. Müllsäcke werden gestellt, Müllgreifer auch, eigene können aber auch mitgebracht werden. Erforderlich sind: festes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe und gute Laune. Da die Teilnehmer entlang der Straßen arbeiten, wird empfohlen, dass Warnwesten mitgebracht werden, damit sie gut sichtbar sind. Gesammelt wird bis maximal 13 Uhr. Jeder ist aber nur so lange dabei, wie er möchte oder kann. Die Teilnehmer werden auch in diesem Jahr vom Nabu betreut.