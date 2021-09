Müllsammelaktion in Xanten : Rund 80 Helfer räumen das Rhein-Ufer auf

Xanten Bei der vierten Müllsammelaktion Rhine-Clean-Up in Xanten haben rund 80 freiwillige Helfer das Flussufer von Abfall befreit. Eingeladen hatte der Naturschutzbund.

Das Engagement war enorm: Rund 80 Bürger aus Xanten und Umgebung sind am Samstag dem Aufruf des Naturschutzbundes (Nabu) gefolgt und haben sich am Fähranleger der Rheinfähre getroffen, um die Ufer des Rheins von Unrat zu befreien.

Wie viel Müll am Ende zusammengekommen ist, ließ sich am Samstag noch nicht sagen. „Im letzten Jahr“, so Carsten Fröhlich, Leiter der Nabu-Gruppe Xanten, „kamen rund 560 Kilogramm Abfall zusammen.“ Mittlerweile beteiligen sich auch Organisationen entlang vieler Nebenflüsse an der Aktion. So seien im vergangenen Jahr durch insgesamt 450 Gruppen etwa 300 Tonnen Müll gesammelt worden, sagte Fröhlich.