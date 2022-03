Vortrag im Uedemer Bürgerhaus : Wie die römische Armee für den Krieg trainierte

Xanten Die Übungslager der römischen Armee im Uedemer Hochwald sind erst durch den Einsatz von Luftbildarchäologie und geophysikalischer Prospektionsmethoden entdeckt worden. Ein Experte erklärt in einem Vortrag, was über die Anlagen bisher bekannt ist.

Zum Hintergrund des Vortrags: Am Rhein hatte das Imperium der Römer seine Grenze gefunden. Doch was bedeutete dieser Stillstand für ein Imperium, das so stark auf militärische Macht setzte? Die römischen Übungslager in Uedem, seit 2021 Teil des Unesco-Welterbes Niedergermanischer Limes, geben auf ganz besondere Weise Einblick in den Alltag der römischen Armee am Rhein, die im Frieden den Krieg probte. Der Vortrag gibt Einblicke in die aktuelle Forschung zur römischen Armee und erläutert die Bedeutung der Lager auch vor dem Hintergrund aktueller Fragestellungen zu Imperien.