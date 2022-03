Barrierefreier Ausbau in Sonsbeck : Hamber Haltestelle steht vor der Standortfrage

Die Grafik zeigt zwei mögliche Standorte für die Haltestelle „Pastorat“ in Fahrtrichtung Xanten. Variante 1 liegt gegenüber der Haltestelle für Busse in Fahrtrichtung Geldern. Die Variante 2 weiter östlich. Foto: Gemeinde Sonsbeck

Sonsbeck-Hamb Die Bushaltestelle „Pastorat“ in Hamb muss für den barrierefreien Ausbau verlegt werden. Es gibt mehrere Varianten, doch jede hat einen Knackpunkt.

Die Bushaltestelle „Pastorat“ in Hamb soll barrierefrei ausgebaut werden. Aktuell befindet sich an der Hülsstraße in Fahrtrichtung Xanten nicht mehr als ein Schild mit Verweis auf den Haltepunkt. In Fahrtrichtung Geldern gibt es zumindest eine Haltebucht. Entstehen soll jeweils ein attraktiver Wartebereich mit einer überdachten Halle, einem breit angelegten und erhöhten Gehweg für den leichteren Einstieg in den Bus sowie mit taktilen Bodenelementen für sehbehinderte Menschen. Offen ist aber noch, wo genau die neue Bushaltestelle in Richtung Xanten entstehen soll. Denn für den Ausbau ist eine gerade Strecke von 18 Metern notwendig, und der alte Haltepunkt befindet sich zwischen zwei Einfahrten. Der stellvertretende Bauamtsleiter Martin Grunenberg stellte mehrere Varianten vor, schloss eine aber sogleich aus.