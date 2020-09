RhineCleanUp 2020 : Dutzende sammeln Müll am Rheinufer in Xanten

Foto: RP/Markus Werning 11 Bilder Xantener sammeln Müll am Rhein-Ufer auf

Xanten Matratzen, Zigarettenkippen, Plastikteller und ein Teppich: Entlang des Rheins haben Menschen am Samstag Müll aufgesammelt. Auch in Xanten beteiligten sich wieder viele am RhineCleanUp.

Dutzende Menschen haben am Samstag in Xanten entlang des Rheins Müll aufgesammelt. „Der Abfall hat in der Landschaft und im Wasser nichts zu suchen“, sagte Carsten Fröhlich vom Naturschutzbund (Nabu) Xanten. Der Müll lande sonst über den Rhein im Meer, und es dauere Jahre, bis sich zum Beispiel Zigarettenkippen zersetzten. Bei Getränkedosen vergingen sogar 200 Jahre, bei Plastikflaschen 450 Jahre.

„Warum werfen Menschen so etwas weg?“, fragte Christine Pokall, als sie einen Einweg-Kunststoffteller gefunden hatte. „Es müsste doch mittlerweile jeder wissen, dass es ein Problem ist.“ Innerhalb kurzer Zeit waren die ersten Müllsäcke gefüllt. Die Sammler fanden unter anderem Plastikflaschen, Zigarettenkippen, zwei Matratzen, einen Teppich und einen Topf. Im vergangenen Jahr waren allein in Xanten 600 Kilogramm Abfall zusammengekommen.

Nicht nur in Xanten, sondern entlang des gesamten Rheins wurde am Samstag Müll aufgesammelt, auch in anderen Kommunen in NRW, in den Niederlanden und in der Schweiz. Dazu hatten die Organisatoren der Aktion RhineCleanUp aufgerufen, zu Deutsch: Rheinsäuberung. In Xanten wurde das Müllsammeln vom Nabu organisiert. Er stellte Greifzangen, Säcke und Container. Fröhlich schätzte die Zahl der Teilnehmer am Samstag auf rund 70. Damit seien es noch einmal mehr als im vergangenen Jahr, sagte er. „Ich bin begeistert von der Resonanz.“

Während des Müllsammelns wurden die Corona-Regeln eingehalten. Die Teilnehmer zogen in kleinen Gruppen los, sie hielten Abstand oder setzten einen Mundschutz auf. Treffpunkt war der Anleger für die Rheinfähre an der Bislicher Insel gewesen. Von dort zogen die Müllsammler flussaufwärts und flussabwärts. Einige wollten mit Autos nach Lüttingen und Vynen fahren, um auch dort Abfall aufzuheben.