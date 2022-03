Xantener Hilfstransport für Ukraine-Flüchtlinge : „Menschen haben sich umarmt und geweint“

Interview Xanten/Przemysl Drei Feuerwehrleute aus Xanten haben einen Hilfstransport für Ukraine-Flüchtlinge organisiert. Zwei von ihnen brachten Lebensmittel, Decken und Medikamente zu einem Auffanglager im Osten Polens. Nach der Rückkehr erzählen sie, was sie erlebt haben.

Woher haben Sie gewusst, wohin Sie die Hilfsgüter bringen können?

Jonas Heßling In Przemysl, einer Stadt an der polnisch-ukrainischen Grenze, ist ein Auffanglager für Flüchtlinge aus der Ukraine errichtet worden. Über die Stadtverwaltung hatten wir den Kontakt für ein Materiallager bekommen.

Vincent Janßen Am Samstagmorgen sind wir angekommen und haben mit unserem Kontakt in Przemysl telefoniert. Er hatte einen kleinen Innenhof, dort war aber schon sehr viel Material gelagert. Deshalb ist uns vor Ort gesagt worden, dass wir zu einem größeren Lager an der Hauptstraße fahren sollen. Das ist ein ehemaliges Einkaufszentrum gewesen. Auf dessen Gelände ist eine Zeltstadt aufgebaut worden. Von der Dimension her war es unvorstellbar. Auf dem ersten Blick sah es sehr chaotisch aus. Aber nicht von der Organisation her, sondern einfach weil so viele Menschen dort waren.

Jonas Heßling Alle paar Minuten hielten Busse auf dem Gelände, die offensichtlich von der Grenze kamen, und Menschen stiegen aus. Man hat ihnen angesehen, dass sie erschöpft waren.

Info Innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt Ablauf Innerhalb weniger Tage organisierten Vincent Janßen, Jonas Heßling und Fabian Starbatty, den Hilfstransport. Durch Spenden von Firmen und Privatleuten war der Transporter am Freitag voll beladen. Am Abend fuhren Janßen und Heßling los, am Samstag luden sie die Sachen in Przemysl ab, am Sonntag kehrten sie zurück. Starbatty konnte wegen eines akuten Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig nicht mitfahren.

Vincent Janßen Als wir ankamen, fragten uns zwei Polizisten, was wir dabeihaben. Sie ließen uns dann durch, und wir reihten uns in eine Fahrzeugschlange, die zu den Lagerhallen des Einkaufszentrums führte. In dieser Warteschlange standen wir etwa vier Stunden. Immer wieder wurden Lastwagen vorgezogen, das waren 40-Tonner. Als wir an der Reihe waren, sind wir rückwärts an eine der Ladebrücken herangefahren und haben den Transporter ausgeladen. Dort waren ganz viele Helfer, die die Sachen entgegennahmen, ins Lager brachten und sortierten – Medizin zum Beispiel nach links, Baby-Nahrung nach rechts. Man konnte sehen, dass das Lager gut gefüllt war. Aber selbst wenn dort 200 Schlafsäcke lagen, dürften die innerhalb eines Tages auch schon verteilt worden sein.

Jonas Heßling Weil so viele Menschen aus der Ukraine dort ankamen. Es muss immer wieder Material nachkommen, sonst haben die schnell nichts mehr, um die Menschen zu versorgen. Die Helfer waren deshalb unheimlich glücklich über jeden Karton, den man ihnen hingestellt hat

Vincent Janßen Und es ist wichtig, dass die Menschen in einer warmen Umgebung schlafen können und nicht draußen in der Kälte sitzen müssen. Es hat kontinuierlich geschneit, als wir abgeladen haben.

Wie waren die Unterkünfte für die Menschen?

Vincent Janßen Als wir ausgeladen hatten, sind wir mit dem Transporter vom Gelände gefahren, haben in der Nähe geparkt und sind noch einmal zurückgegangen, um zu sehen, ob wir noch helfen können und wo die Spenden landen. In der Zeltstadt waren auf den Wegen Feuerkörbe aufgebaut worden, damit sich die Menschen aufwärmen konnten. Es gab Ausgabestellen für warmes Essen und für Kleidung. In den Zelten, in denen die Kleidung lag, konnten die Menschen sich umschauen, was sie brauchen. Im Einkaufszentrum waren die Gänge gepflastert mit Matratzen. Es lag wirklich Matratze an Matratze. Zum Teil haben zwei Menschen auf einer Matratze gelegen, gerade so mit einer Decke bedeckt, nur um etwas Schlaf zu finden.

Welchen Eindruck haben die Menschen auf Sie gemacht?

Vincent Janßen Wir haben Leute gesehen, die sich umarmt und geweint haben. Andere kamen aus den Zelten, in denen die Spenden verteilt wurden, und waren einfach glücklich darüber, dass sie eine warme Jacke erhalten haben oder Spielzeug für die Kinder, nachdem sie den ganzen weiten Weg von der Ukraine nach Polen auf sich genommen hatten, um aus dieser gefährlichen Situation herauszukommen. Im Einkaufszentrum saß eine Frau auf einem Hocker und starrte einfach nur in die Leere, als würde sie auf etwas warten. Auf einem Bett saß ein Junge mit seinem kleinen Bruder. Der ältere war vielleicht acht, der kleine vier. Sie waren über ihre Handys gebeugt und spielten darauf. Das war ein bisschen Zerstreuung für die Kinder, die wahrscheinlich überhaupt nicht realisieren können, was gerade passiert. Eine Helferin trieb die Leute durch die Gänge zu den freien Plätzen. Sie hat mich kurz angeguckt und sah müde, auch traurig aus, als wäre sie kurz vor einem Zusammenbruch.

Jonas Heßling Als wir wieder draußen waren, standen dort eine ältere Frau und ein kleiner Junge, vielleicht acht Jahre alt. Sie wollten eine vierspurige Straße überqueren und hatten zwei volle, schwere Säcke bei sich. Deshalb wollten wir ihnen dabei helfen, die Sachen auf die andere Straßenseite zu tragen. Der Junge hat sich an den Sack geklammert und mich mit panischen Augen angesehen. Das war wahrscheinlich das letzte Hab und Gut, dass sie noch hatten. Dann hat die ältere Frau realisiert, dass wir ihnen helfen wollten, und hat dem Jungen etwas gesagt. Erst dann hat er den schweren Sack losgelassen.

Przemyśl liegt im Grenzgebiet zur Ukraine. Haben Sie Kampfhandlungen gesehen?

Vincent Janßen Wir haben weder etwas gesehen, noch gehört. Der eigentliche Grenzübergang wäre aber auch noch einige Kilometer weiter gewesen. Auf dem Hinweg war es aber schon eine merkwürdige Situation, als wir über die Autobahn fuhren und plötzlich immer weniger Autos in unserer Richtung unterwegs waren.

Jonas Heßling Etwa zehn Kilometer vor der Abfahrt wurde es immer leerer auf unsere Seite. In der Gegenrichtung war die Autobahn dagegen voll, weil so viele Menschen ins Landesinnere wollten.

Vincent Janßen Je weniger Menschen wir dann auf den Straßen gesehen haben, umso mulmiger wurde uns, weil wir nicht wussten, ob es nicht doch ein Gebiet ist, das gar nicht so ungefährlich ist. Dann haben wir auch noch einen Militärhelikopter gesehen. Aber letztlich war alles gut.

Wo haben Sie geschlafen?

Vincent Janßen In Krakau bei der Nichte meiner Oma. Dafür hat sie ihr Bett im Schlafzimmer aufgezogen, damit wir zusammen draufpassten. Sie selbst hat auf der Couch geschlafen, abends noch für uns gekocht und nachts Lunchpakete für uns gepackt, obwohl wir gesagt haben, dass wir keine Umstände machen wollen. Aber man erlebt dort eine unheimliche Gastfreundschaft und Dankbarkeit. Es war auch interessant zu erfahren, wie sie als Polin diesen Krieg sieht. Sie hat davon erzählt, dass in der Stadt und im ganzen Land eine unheimliche Angst zu spüren ist. Angst davor, dass dieser Krieg sich ausbreitet, dass Putin nicht an der ukrainischen Grenze Halt macht.

Würden Sie noch einmal hinfahren?

Jonas Heßling Man muss abwarten, wie sich die Situation vor Ort entwickelt. Aber grundsätzlich wäre ich dazu bereit.

Vincent Janßen Ich glaube, dass es unheimlich wichtig war, jetzt so schnell wie möglich so viel Material wie möglich dorthin zu bringen, damit die Menschen versorgt sind, nicht frieren müssen, etwas zu essen und zu trinken haben. Unsere Kisten wurden sofort geöffnet, das Essen wurde warm gemacht und verteilt. Man hat auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, dass es erst einige Zeit dauert, bis dafür eine Organisation und Logistik aufgebaut ist. Bis dahin sind solche Transporte wie der von uns wichtig. Deswegen haben wir gesagt, dass wir an diesem Wochenende hinfahren und nicht erst am nächsten Wochenende. Denn dann läuft die institutionelle und organisierte Hilfe an, das haben wir vor Ort auch schon gesehen. Deshalb glaube ich, dass man jetzt am besten helfen kann, indem man Hilfsorganisationen wie die Johanniter oder die Malteser unterstützt. Die haben wir dort schon gesehen. Die sind mit großen Lastwagen vor Ort und bringen Material hin. Darum ist eine Geldspende jetzt effektiver, als eine weitere Decke selbst hinzubringen. Wir schauen gerade, welche Hilfsorganisation wir unterstützen können, die Ansprechpartner hier in der Region hat und die an der polnisch-ukrainischen Grenze vor Ort ist.

Fabian Starbatty Wir haben noch Spenden übrig, wir haben weitere in Aussicht. Wir geben das alles weiter. Jeder einzelne Cent, den wir bekommen, kommt bei den Menschen in der Ukraine an.

