Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne : Auszeichnung für Xantens Innenstadt

Xanten Bürgermeister Thomas Görtz hat eine seltene Urkunde erhalten: Die Kommune gehört damit zur Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne. Daraus erwächst aber auch eine Verpflichtung für die weitere Stadtentwicklung.

Xanten ist in die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden. Bürgermeister Thomas Görtz erhielt am Dienstag die Urkunde. Er sprach von einer „hohen Auszeichnung“. Xanten steige damit in die „Königsklasse der historischen Innenstädte“ auf. Wie die Arbeitsgemeinschaft auf ihrer Internetseite schreibt, hat sie 59 Mitglieder, sieben davon am Niederrhein. Insgesamt gibt es in NRW knapp 400 Städte und Gemeinden.