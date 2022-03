Einsatz in Xanten : Jugendliche beschmieren Holzwand – Polizisten erwischen sie nach Verfolgungsjagd

Einsatz in Xanten

Xanten In Xanten beobachtete ein Mann, wie Jugendliche etwas auf den Unterstand eines Schützenvereins schmierten. Er rief die Polizei, und als diese eintraf, liefen die Jugendlichen davon. Aber die Beamten konnten sie stellen.

Die Polizei hat am frühen Sonntagabend vier Jugendliche auf der Flucht gestellt. Einer von ihnen, ein 16-Jähriger aus Xanten, hat eingeräumt, an der Pantaleonstraße den Unterstand eines Schützenvereins mit dem Schriftzug „CIGO“ verunstaltet zu haben. Das hat die Polizei mitgeteilt. Was die Buchstaben bedeuten, wisse er nicht.