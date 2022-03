Kooperation von Gesamtschule und Gymnasium in Xanten : „Jede Schule würde für sich autark bleiben“

Das Stiftsgymnasium in Xanten (Archiv). Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten In Xanten stehen größere Investitionen in Gymnasium und Gesamtschule an. Die Freie Bürgerinitiative (FBI) hatte deshalb vorgeschlagen, eine Zusammenarbeit beider Schulen zu prüfen. Fraktionschef Peter Hilbig über die Gründe und die Ablehnung des Gymnasiums.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herr Hilbig, auf Antrag der FBI hat die Xantener Stadtverwaltung ausgelotet, ob das Stiftsgymnasium und die Willi-Fährmann-Gesamtschule mehr zusammenarbeiten können, wenn die Gebäude erneuert werden. Warum ist das notwendig?

Peter Hilbig Hierzu gab es mehrere Gründe. Für die FBI ist es von elementarer Bedeutung, dass unsere Kinder die bestmögliche Bildung erhalten. Die anstehenden Baumaßnahmen werden hohe Millionenbeträge erfordern, die überwiegend von Xanten selber zu finanzieren sind. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, ob es Möglichkeiten gibt, die Gesamtkosten zu reduzieren, ohne zu starke Einschränkungen für den Schulbetrieb in Kauf zu nehmen.

Peter Hilbig, Vorsitzender der FBI-Fraktion (Archiv). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Zum Beispiel, indem beide Schulen Fachräume gemeinsam nutzen?

Hilbig Die sogenannten MINT-Bereiche – Mathematik, Informationsverarbeitung, Naturwissenschaften, Technik – erfordern in den Schulen speziell ausgestattete Räume und Materialien. Hier sahen und sehen wir weiterhin Potenzial, Synergien zu heben, also einzusparen, ohne in der Qualität Abstriche in Kauf zu nehmen. Ein gemeinsamer MINT-Bereich soll natürlich den Bedarf beider Schulen decken. Aber in der Situation, dass wir sozusagen zeitgleich in beiden Schulen – Gymnasium und Gesamtschule – aktiv werden müssen, haben wir auch die Chance, über neue Ansätze nachzudenken.

Lesen Sie auch Zusamrnenarbeit mit Gesamtschule : Scharfe Kritik aus der Politik am Stiftsgymnasium

Wie wäre Ihr Ansatz?

Hilbig Unser Ansatz beruht zunächst auf einer gemeinsamen Nutzung von Räumen und die Flexibilität bei zukünftigen Verschiebungen zwischen den Schulen, wenn sich die Anmeldezahlen ändern. Jede Schule bliebe für sich autark! Trotzdem sehen wir, dass sich allein durch die gemeinsame Nutzung dieser Fachbereiche für zukünftige, übergreifende Angebote und eine weitere Öffnung in spezialisierten Fachthemen Chancen bieten.

Das Gymnasium hat sich dagegen ausgesprochen. Der Stadtrat stimmt nun am Dienstag darüber ab, dass beide Schulen eigenständig weiterentwickelt werden. Sind Sie enttäuscht?

Hilbig Die FBI hätte sich eine andere Positionierung gewünscht. Allerdings gibt es auch Argumente des Gymnasiums, die wir nicht ignorieren sollten. Jede Schule muss natürlich zuerst die beste Lösung für sich suchen und vertreten. Das ist auch ihre Aufgabe und Verantwortung für den besten Schulbetrieb. Wir haben uns hierzu intensiv mit den Schulleitungen ausgetauscht. Tatsächlich gibt es auch Argumente, die gegen einen gemeinsamen MINT-Bereich sprechen: Positionen in der Organisation, dem Betrieb, der Verantwortung, der Entfernung zueinander. Alles Themen, die sich überwinden ließen, aber auch nicht immer das Optimum für eine der beiden Schulen darstellt. Die FBI ist nach wie vor der Auffassung, dass im Gesamtergebnis ein deutlicher Mehrwert für die Schullandschaft entstünde und zukünftige Kosten eingespart werden könnten. Hier hätten wir erwartet, dass vom Gymnasium die Chancen mehr in den Fokus ihrer Betrachtung einbezogen worden wäre. Wir müssen aber bereit sein, den Willen und die Argumente der Eltern- und Lehrerschaft zu hören und zu akzeptieren.

Ist mit dem Nein des Gymnasiums die Idee einer gemeinsamen Nutzung von Fachräumen gestorben?

Hilbig Erst einmal sind damit die nächsten Schritte für eine Konzeption und Umsetzung der beiden Schulen voneinander abgekoppelt und autark. Für uns gilt es jetzt sehr darauf zu achten, dass die Gesamtschule im Prozess nicht benachteiligt wird! Wir müssen beide Schulen gemeinsam entwickeln. Dies wird eine Herausforderung, ist aber auch unsere Pflicht, jetzt nicht eine weitere Verzögerung für die Gesamtschule in Kauf zu nehmen. Die konkreteren Planungen stehen noch aus. Sollten sich aber im weiteren Verlauf erneut Chancen für gemeinsam genutzte Bereiche zeigen, werden wir das weiterhin einfordern.

(wer)