Ukraine-Krieg : Xanten ruft zu Hilfe für Flüchtlinge auf

Xanten Xantens Stadtverwaltung hat mit Caritas, Diakonie und dem Arbeitskreis Asyl besprochen, wie Menschen unterstützt werden können, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Sie übernimmt dafür die Koordination und sammelt Hilfsangebote.

Die Stadtverwaltung, die Caritas, die Diakonie und der Arbeitskreis Asyl bitten die Bevölkerung um Unterstützung für geflüchtete Menschen in Xanten – „egal welcher Herkunft“. Hintergrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. „Wir wollen diesen schrecklichen Nachrichten und Bildern nicht einfach tatenlos zusehen, sondern helfen, wo und wie wir es können“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Menschen, die vom Krieg vertrieben wurden, benötigten generell Sachspenden wie Kleidung und Hausratsgegenstände, aber auch Sprachhilfen, Wohnraum und Unterstützung in alltäglichen Situationen und zur Eingewöhnung in einer fremden Stadt. Die Stadtverwaltung habe sich mit Caritas, Diakonie und Arbeitskreis Asyl abgestimmt, der Fachbereich Soziales übernehme die Koordinierung. Bürger könnten Hilfsangebote mit ihren Kontaktdaten per Mail an soziales@xanten.de oder telefonisch an 02801 772389 richten.