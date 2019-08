Rhine-Cleanup in Xanten : Nabu räumt am Rheinufer auf – Helfer gesucht

Der Rhein bei Xanten (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Xanten In vier Wochen ist am gesamten Rhein eine Müllsammelaktion geplant. Entlang des Flusses sind die Menschen dazu aufgerufen, am Samstag, 14. September, mitzumachen. In Xanten wird der Rhine-Cleanup-Day (zu deutsch: Rhein-Putztag) vom Naturschutzbund (Nabu) organisiert.

Von 10 bis 13 Uhr will er am Ufer Abfall aufsammeln. „Müll hat in der Landschaft nichts zu suchen“, sagt Carsten Fröhlich von der Nabu-Gruppe Xanten. Mit dem Aktionstag solle auch das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür geschärft werden. „Sonst verseuchen wir den Planeten mit unserem Abfall.“ 2018 hätten 35 Helfer mitgemacht. „Ich hoffe auf eine Steigerung in diesem Jahr.“

Europaweit hatten im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Menschen in 59 Städten und Gemeinden teilgenommen und mehr als 100 Tonnen Müll gesammelt, wie die Organisatoren des Rhine-Cleanup-Days berichteten. Allein in Xanten seien mehr als 700 Kilogramm Abfall zusammengekommen, sagte Fröhlich. Der Niederrhein war mit insgesamt 2500 Teilnehmern stark vertreten. In Duisburg machten 1000 Menschen mit. Auch Emmerich (320) und Wesel (280) meldeten hohe Teilnehmerzahlen.

(wer)