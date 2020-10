Vor 40 Jahren Kosmetikstudio in Xanten eröffnet : „Wer nichts wagt, kommt auch nicht voran“

Marita Munkes in ihrem Kosmetikstudio in Lüttingen: „Ich habe einfach Spaß an diesem Job.“ RP-Foto: arfi Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Lüttingen Vor 40 Jahren hatte Marita Munkes einen sicheren Job – und hat trotzdem noch einmal etwas Neues gelernt und sich selbstständig gemacht. Mit Erfolg. Jetzt feiert die Kosmetikerin mit ihren Kunden.

Marita Munkes war Ende 20, als sie eine zweite Ausbildung begann. „Ich bin noch einmal zur Schule gegangen“, berichtet sie. Ein Jahr lang lernte sie den Beruf der Kosmetikerin. Zwar musste sie nicht ganz bei Null anfangen: Sie hatte Arzthelferin gelernt, vieles aus ihrer täglichen Arbeit – Anatomie, Physiologie, Hygiene – habe ihr bei der Ausbildung zur Kosmetikerin geholfen, berichtet Munkes. Aber sie musste die schulische Ausbildung selbst bezahlen und gab einen festen Arbeitsplatz auf – sie hatte als Arzthelferin in einer Praxis gearbeitet. Aber sie hatte gemerkt, dass diese Arbeit sie auf Dauer nicht zufrieden machen würde, wie sie sich erinnert Außerdem habe sich der damalige Beruf nicht so einfach mit der Familie vereinbaren lassen. Also wagte sie noch einmal etwas Neues. „Mein Mann hat mich damals darin bestärkt, diesen Schritt zu gehen.“ Und ihr ehemaliger Chef, „ein freundlicher, guter Mensch“, habe ihr gesagt: „Wer nichts wagt, kommt auch nicht voran.“

Seit 40 Jahren hat sie nun ein eigenes Kosmetikstudio, voll eingerichtet mit den erforderlichen Geräten und passenden Produkten. Dort in Lüttingen bietet sie „Beauty und Wellness von Kopf bis Fuß“ an. Bei ihr melden sich Menschen, die eine Verletzung im Gesicht, eine Narbe oder grundsätzlich Hautprobleme haben und dafür die richtige Pflege suchen. Es wenden sich auch Menschen an sie, die durch ein passendes Make-up ihr Selbstbewusstsein stärken wollen. Und es kommen Frauen zu ihr, die bald heiraten und dafür eine Begleitung in Fragen der Pflege und Kosmetik wünschen. „Das macht mich zufrieden, wenn ich anderen Menschen helfen kann“, sagt Munkes.

An Ruhestand denkt sie noch nicht. „Ich habe einfach Spaß an diesem Job“, sagt Munkes. „Und solange es mir Spaß macht, solange ich etwas bewegen kann, bin ich weiter dabei.“ Die 40 Jahre ihre Kosmetikstudios feiert sie mit ihren Kunden, unter Einhaltung der Corona-Regeln. Den ganzen Tag über erwartet sie Besuch. Eine Stammkundin reist dafür sogar aus Düsseldorf an. „Liebe Menschen kommen, wir werden nette Gespräche haben, ich werde den Tag genießen.“

(wer)