Bewerbungsfrist in knapp zwei Wochen : Sparkasse verlost Extra-Spenden an Vereine in Xanten

Sparkasse verlost Extra-Spenden an Vereine in Xanten

Xanten Vereine aus Xanten können sich für eine Spenden-Verlosung durch die Sparkasse am Niederrhein bewerben. Es winken dreimal 250 Euro. Stichtag ist Freitag, 23. Oktober. Das teilte die Sparkasse mit.

Bisher wurden diese Spenden auf dem Ehrenamtsforum der Sparkasse verlost. Wegen der Corona-Pandemie findet diese Veranstaltung in diesem Jahr aber nicht statt. „Die 154 Organisationen und gemeinnützigen Vereine, die wir eingeladen hätten, erhalten natürlich trotzdem eine Spende zur Förderung ihrer ehrenamtlichen Arbeit“, sagte Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake. In diesem Jahr überweise die Sparkasse den Schatzmeistern der Vereine zusammengenommen 85.542 Euro. Außerdem würden wie sonst auch zusätzliche Spenden verlost. „Da wir nicht vor Ort auslosen können, wer die dreimal 250-Euro-Extraspenden bekommt, können sich die Vereine für die Verlosung ab sofort online anmelden und kommen so in den Lostopf“, sagt Claudia van Dyck, die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse. Um an der Verlosung teilzunehmen, reicht eine E-Mail mit dem Stichwort „Ehrenamtsspende Xanten“ an spenden@sk-an.de oder ein Kommentar unter dem Artikel zur Spendenvergabe auf der Facebook-Seite der Sparkasse. Das Unternehmen veranstaltet regelmäßig sechs Ehrenamtsforen für rund 900 Vereine von Moers bis Xanten.