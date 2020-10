Zehnjähriges Bestehen : Stiftmuseum Xanten verabschiedet bisherigen Leiter Udo Grote

Xanten Udo Grote war maßgeblich daran beteiligt, dass in Xanten das Stiftmuseum aufgebaut worden ist. Nun geht er in den Ruhestand. Die Mitarbeiter des Museums bedankten sich bei ihm für seinen Einsatz.

Die Propsteigemeinde St. Viktor hat am Wochenende an die Eröffnung des Stiftsmuseums Xanten vor zehn Jahren erinnert. Wegen der Corona-Pandemie wurden nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums in den Kapitelsaal des Doms eingeladen. Sie nutzten die Gelegenheit, um sich vom bisherigen Museumsleiter Udo Grote zu verabschieden, der in den Ruhestand geht.