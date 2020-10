Fußball-Kreisliga B : Vogelwildes Spiel in Orsoy geht mit 7:3 an den SV Vyma

Vogelwildes Spiel in Orsoy geht mit 7:3 an den SV Vyma

Kreis Für die Gäste netzte Neuzugang Pascal Seitz zweimal. Tabellenführer Birten feierte den nächsten Sieg. Labbeck nahm einen Punkt aus Sevelen mit, verlor aber zwei Spieler.

SV Orsoy – SV Vynen-Marienbaum 3:7 (1:1). „Das war ein vogelwildes Spiel“, resümierte Vyma-Trainer Sebastian Haberle nach seinem ersten „Dreier“ in dieser Spielzeit. „Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive.“ Die Defensivarbeit wurde so aber von beiden Seiten stark vernachlässigt. Erkan Ayna konterte den frühen Gäste-Treffer von Maximilian Hans mit einem verwandelten Handelfmeter zum 1:1. SVO-Coach Björn Wenzel ärgerte sich über die Chancenverwertung seiner Kicker: „Wir hätten besonders in dieser Phase auf 2:1 und 3:1 erhöhen müssen.“