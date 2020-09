Schulen und Kitas im Kreis Wesel : Corona-Fälle an der Sonneck-Schule in Neukirchen-Vluyn

Eine Förderschulklasse an der Sonneck-Schule beim Unterricht mit Masken. Foto: Neukirchener Erziehungsverein

Neukirchen-Vluyn Drei pädagogische Mitarbeiter wurden positiv getestet. Der Standort an der Ludwig-Doll-Straße bleibt bis zum 11. September geschlossen, 42 Personen müssen in Quarantäne.

Im Rahmen einer freiwilligen Testreihe des Lehrerkollegiums in der Sonneck-Schule in Neukirchen-Vluyn, einer privaten Förderschule des Neukirchener Erziehungsvereins, wurden am Standort Ludwig-Doll-Straße 6, drei pädagogische Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. „Das war bereits die zweite Testreihe, die wir freiwillig durchgeführt haben“, erläutert Andrea Leuker, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit des Neukirchener Erziehungsvereins. „Zwei der drei Personen wiesen Symptome auf.“

Das Gesundheitsamt des Kreises Wesels hat nach Bekanntwerden der Fälle umgehend die Kontaktnachverfolgung aufgenommen. Aufgrund der Ergebnisse wurde darauf hin für 18 von insgesamt 28 Mitarbeitenden und in drei Lerngruppen für 24 von insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler Quarantänen angeordnet.

Info Neukirchener Erziehungsverein Die Sonneck-Schule in Neukirchen-Vluyn ist eine staatlich genehmigte private Förderschule des Neukirchener Erziehungsvereins mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung im Bildungsbereich der Grund- und Hauptschule sowie des Berufskollegs.

Aus organisatorischen Gründen wurde der Standort an der Ludwig-Doll-Straße nun bis einschließlich zum 11. September geschlossen. Die Eltern und Erziehungsberechtigten wurden umgehend informiert.

„Betroffen sind ausschließlich die Projektklassen an der Ludwig-Doll-Straße“, so Andrea Leuker. Alle anderen Bereiche, wie zum Beispiel der Grundschulbereich, blieben von Schließung und Quarantänemaßnahmen unberührt, hier könne der Unterricht wie gehabt weiterlaufen. „Für die betroffenen Lerngruppen haben wir sofort Homeschooling und Distanzunterricht organisiert. Bereits im Lockdown haben wir in dieser Hinsicht die digitalen Strukturen an unserer Schule aufgebaut, der Unterricht von Zuhause hat funktioniert, die Schüler konnten sich bereits daran gewöhnen. So trifft uns die Situation jetzt nicht unvorbereitet.“

In den heilpädagogisch-orientierten Projektklassen der Sonneck-Schule werden Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren aus dem kompletten Kreisgebiet unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem Sozial- und Lernverhalten so hochgradig beeinträchtigt, dass sie eine sehr kleine überschaubare Bezugsgruppe benötigen.

„Daher sind die Lerngruppen sehr klein. Die Förderschwerpunkten liegen auf der emotionalen und sozialen Entwicklung und Lernen im Bildungsbereich der Grund- und Hauptschule“, erläutert Leuker. Die Schülerinnen und Schüler könnten weder eine Regelschule noch eine Sonderschule besuchen. Zum Teil lägen Autismus-Spektrum-Störungen vor, die dann sogar einen 1:1-Unterricht nötig machen.