Genossenschaft in Wardt : Inselbrot feiert sein erstes Erntedankfest

Pastoralreferentin Christiane Flüchter leitete das Erntedankfest, bei dem Matilda (8) ein Gedicht vortrug. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Wardter Genossenschaft Inselbrot baut Obst und Gemüse in der Kleingartenanlage an der Südsee an. Bereits die erste Gartensaison war erfolgreich. Jetzt soll die Anlage weiter ausgebaut werden.

Reife Tomaten, Salate und Kräuter bestimmen das Bild in der Kleingartenanlage am Kneipp-Standort Ernährung direkt am Ufer der Xantener Südsee. Gestaltet und bewirtschaftet wird die insgesamt 7000 Quadratmeter große Fläche vom Freizeitzentrum Xanten (FZX) und der Genossenschaft Inselbrot Wardt. Deren Ziel ist es, im kommenden Jahr am Meerend einen Dorfladen mit integriertem Café zu eröffnen. Verkauft werden sollen dort neben Brot- und Backwaren auch frisches Obst und Gemüse, vorzugsweise aus eigenem Anbau. 13 der insgesamt 22 jeweils 50 Quadratmeter großen Parzellen werden seit diesem Sommer bewirtschaftet und sorgten für erste Erträge: Mit einem Erntedankfest und einem Feldgottesdienst unter der Leitung der Pastoralreferentin Christiane Flüchter feierten die Genossenschaftsmitglieder am vergangenen Samstag die erfolgreiche erste Gartensaison.

Die Basis ist geschaffen. Jetzt soll die Anlage weiter ausgebaut werden. „Wir planen ein großes Gewächs- und ein Gerätehaus. Beide können dann von allen Gartenpächtern genutzt werden. Außerdem wollen wir einen Brunnen bohren und Wasserleitungen zu den einzelnen Parzellen legen“, sagt Wolf-Dieter Nacken. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft macht deutlich, dass ausschließlich biologischer Anbau von Gemüse und Obst erlaubt ist: „Es dürfen keinerlei Pflanzenschutzmittel gespritzt werden. Erlaubt sind nur umweltverträgliche Maßnahmen zur Unkraut- und Schädlingsbekämpfung.“ Was das sein kann, darüber informieren die Gartenfreunde demnächst Experten des Kneipp-Vereins. Als Dünger wird selbst hergestellter Humus empfohlen. Wie der richtig gelingt, verraten die „Zehn Regeln für guten Kompost“ am schwarzen Brett.

Petra van de Loo erntet Rhabarber für den Gabentisch zur Erntedankfeier. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Info Die Genossenschaft und der Dorfladen Mitglieder Die Inselbrot Wardt eG hat inzwischen 180 Mitglieder. Anteile an der Genossenschaft können für je 50 Euro erworben werden. Die Nutzungsgebühr für einen Garten beträgt 200 Euro im Jahr. Inselbrot Der Dorfladen wird eine Verkaufsfläche von rund 60 Quadratmetern erhalten, hinzu kommt ein Cafè im Außenbereich mit 20 bis 25 Sitzplätzen. Vermarktet werden sollen überwiegend Produkte aus regionaler Produktion.

Neben Obst und Gemüse aus ökologischem Anbau können die Kunden des Dorfladens „Inselbrot“ künftig auch gleich die frischen Frühstückseier in den Einkaufskorb legen. Gelegt werden die in einem großen Hühnerstall gleich neben den Gärten. Und zwar von freilaufenden und bestens betreuten Hennen. „Jedes Huhn hat eine Patin oder einen Paten. Für diese Aufgabe haben sich weit mehr Mitglieder gemeldet, als wir Hühner haben“, freut sich Nacken. Vor allem die Kleinen freuen sich über den Umgang mit den Tieren.

Überhaupt sind unter den Pächtern viele junge Familien. „Meine beiden Kinder haben hier ganz viel Spaß. Und wenn sie mal keine Lust an der Gartenarbeit haben, gehen sie am See spielen“, sagt Li Xuan. Einen eigenen Garten hat die Duisburgerin, die seit Juli ihre Parzelle in Wardt bewirtschaftet, nicht. Dementsprechend unbedarft ging sie das Abenteuer Gartenbau an und erfuhr von allen Seiten Unterstützung: „Dieser Garten ist wie eine Tür, durch die man geht und lauter nette Menschen kennenlernt. Mit ihrer Hilfe habe ich Spinat und Kopfsalat gepflanzt, die dürften bald so weit sein.“

Anne und Norbert Holt wohnen in der Nachbarschaft, haben einen eigenen Gemüsegarten. Mitglieder der Genossenschaft sind sie dennoch. „Wir möchten das unbedingt unterstützen, weil es wichtig ist für Wardt, dass es hier bald einen Dorfladen gibt, der die Grundversorgung sichert“ erklärt Anne Holt. Dafür hat das Ehepaar die Patenschaft für einen Apfelbaum der Sorte „Rheinische Schafsnase“ übernommen. „Damit fördern wie die Gemeinschaft und bekommen tolle Äpfel. Das ist zumindest der Plan“, erläutert Norbert Holt.