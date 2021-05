Nachhaltigkeit und Schönheit in Mettmann : Erlös aus Online-Verkauf geht in Blühwiese auf

Mettmann Alana Hombach setzt in ihrem Kosmetikstudio auf Nachhaltigkeit und lässt sich auch in Corona-Zeiten nicht entmutigen. Sie baut den Online-Shop auf und macht sich für die Natur stark. Für jede Bestellung werden drei Quadratmeter Bienenwiese angelegt.

Pandemie und Lockdown haben bei vielen Geschäftsleuten Spuren hinterlassen. Startups und Geschäftsgründer hat die Corona-Krise besonders gebeutelt, Alana Hombach weiß das sprichwörtliche Lied davon zu singen. „Das war keine schöne Sache, denn es fing gerade erst an, anzulaufen“, berichtet sie über die Neugründung ihres Kosmetikstudios, das sie im Grünen in Metzkausen zusammen mit ihrer Mutter Claudia Oberhoff betreibt. „Es ist schwierig, wenn man am Anfang des Business steht.“ So ist es unmöglich, auf Vergleichszahlen vom Vorjahr zurückzugreifen.