Kritik an Hülskens : Xantens Grüne protestieren mit Topfschlagen für Mölleweg-Brücke

Xanten Die Brücke am Mölleweg sollte schon stehen, aber es gibt Streit ums Gefälle. Darum demonstrierten Xantens Grüne am Baggersee, um Druck auf die Firma Hülskens zu machen. Sie hatten Löffel, Töpfe und Pfannen mitgebracht.

Elias ist direkt nach dem Fußballtraining zur Demonstration gekommen. Er hat einen Holzlöffel und den Deckel eines Mülleimers mitgebracht, um damit Krach zu machen, genauso wie viele andere, die dem Aufruf der Grünen gefolgt sind. Weit mehr als 20 Menschen sind es, darunter auch einige Schaulustige. Demonstrationen sind selten in Xanten, und es geht um ein wichtiges Anliegen vieler Bürger: Die Grünen protestieren an diesem Samstagmittag für den Bau der Brücke am Mölleweg. „Wir wollen unsere Meinung sagen, und zwar so laut, dass alle Verantwortlichen bei Hülskens sie hören können“, ruft Jo Becker, Vorstandssprecher der Grünen.