18 Meter langes Bauwerk : Brücke über See in Lüttingen kommt im Herbst

Brücke über See in Lüttingen kommt im Herbst

Xanten Der Mölleweg ist eine wichtige Verbindung zwischen Xanten und Lüttingen, aber er wurde für den Kies-Abbau gesperrt, und nun gibt es dort einen See. Deshalb ist eine Brücke geplant. Der Bau soll im Herbst beginnen.

Die Arbeiten am neuen See in Lüttingen sind in Verzug geraten. Das Unternehmen Hülskens plant eine Fertigstellung nicht mehr 2020, sondern 2021, wie ein Sprecher auf Nachfrage berichtete.