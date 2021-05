Freizeitzentrum Xanten sucht dringend Aushilfskräfte : Plaza im FZX öffnet wieder – wegen Personalengpass bleiben Bistros zu

Xanten Weil Mitarbeiter fehlen, bleiben das Pier5 im Hafen Vynen und Après Ski an der Wasserski-Bahn zunächst geschlossen. Das Plaza del Mar öffnet ab Samstag auch den Innenbereich. Saison-Start im Naturbad ist womöglich an Fronleichnam.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) darf wegen der gelockerten Corona-Regeln wieder alle Betriebsbereiche öffnen. Es gibt dennoch Einschränkungen. Während im Restaurant Plaza del Mar am Hafen Xanten ab Samstag, 29. Mai, die Gäste auch im Innenbereich essen und trinken können, bleiben die beiden Bistros Pier5 im Hafen Vynen und Après Ski an der Wasserski-Bahn vorerst zu. Der Grund: Es fehlt das Personal.

„Wir suchen über Stellenanzeigen und telefonisch neue Mitarbeiter – gerade für den Gastronomiebereich. Aber da sind wir ja nicht die einzigen“, sagte FZX-Leiter Wilfried Meyer. „Wir hoffen, die Personalprobleme in den kommenden zwei Wochen lösen zu können.“ So fehlen im Vergleich zum Vorjahr alleine 30 Aushilfskräfte für die Gastro-Angebote. Zudem sind derzeit vier Saison-Stellen im Wassersport- und Gastronomie-Bereich unbesetzt.

Vermisst werden Studenten und Abiturienten, die sich nebenher was verdienen wollen, aber auch die Teilzeit-Mitarbeiter, die einen Job in einem der Corona-Testzentren gefunden haben.

Meyer ist derweil froh darüber, dass das Plaza del Mar ab Samstag wieder mit „dem kompletten Angebot“ geöffnet ist. Die Türen des Innenbereichs werden um 11 Uhr aufgeschlossen. Auch die Biergärten in den Häfen Vynen und Wardt machen auf. Meyer: „Zudem können die Bootsverleihe in den Häfen Vynen und Xanten, die Adventure- und Wasserski-Anlage komplett ohne Vorlage eines Tests genutzt werden.“ Ebenso sei es möglich, Gruppenangebote an der Wasserskianlage zu buchen. Zuschauer sind willkommen. Meyer gab zudem bekannt, dass die Segelschule Xantener Nordsee den Lehrbetrieb wieder aufnimmt. Er äußerte sich auch zum Saison-Start im Naturbad. Der FZX-Chef stellte die Öffnung an Fronleichnam in Aussicht: „Die Witterung muss aber stimmen und die Wassertemperatur der Südsee bei mindestens 18 Grad liegen.“ Auch hier wird das Gastro-Angebot wegen der engen Personaldecke eingeschränkt sein.